Серебряков объяснил ситуацию с канадским гражданством

В ходе пресс-показа фильма «Ван Гоги» актер Алексей Серебряков объяснил, какое отношение он имеет к Канаде. Об этом сообщает «Комсомольская правда» во вторник, 26 февраля.

По словам артиста, у него нет канадского гражданства, хотя он проживает в этой стране. Он отметил, что был и остается русским актером, однако решил переехать в Канаду, так как там дешевле. Кроме того, он хотел, чтобы дети «расширили горизонты».

«В этом мире выгодно быть открытым, честным, ответственным, доброжелательным, улыбчивым. Для меня нет в жизни ничего важнее, чем моя семья. Я хочу, чтобы мои дети стали гражданами мира. Что в этом плохого?» — сказал Серебряков. Он добавил, что его сыновья учатся в хорошей частной школе в Торонто, а старший уже поступил в университет.

Актер также заявил, что его не беспокоят упреки, связанные с его гражданской позицией. «Когда я критикую наше государство, я говорю не о стране, а о чиновниках, которые олицетворяют государственную власть», — отметил он.

25 февраля в СМИ опубликовали отрывки выступления Серебрякова в Лондоне, в ходе которого актер обвинил Россию в разжигании конфликтов в Грузии, Сирии, Чечне, на Украине, а также в ряде африканских республик. Позже артист пояснил, что имеет гражданскую позицию, которая заключается в том, что «война — это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами». Он назвал себя активным пацифистом и патриотом своей страны.

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