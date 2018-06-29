Серебряков назвал причины появления скандального интервью о хамстве россиян

Актер Алексей Серебряков объяснил, зачем он дал скандальное интервью о хамстве россиян Юрию Дудю. Его слова в пятницу, 29 июня, передает ТАСС.

По словам артиста, он согласился на беседу с журналистом из-за своих детей. «Я все объясню. Дело все в том, что Дудь является кумиром моих детей. Я не даю интервью, не люблю этим заниматься. Не чувствую себя в этом уверенным», — отметил Серебряков.

Он подчеркнул, что это не было «попыткой самоманифестации». «Нет, ничего такого не было. Я вообще об этом думаю в последнюю очередь. Я достаточно много делаю на экране, поэтому не вижу смысла в своем личном участии, не хочу словами объяснять то, чем я занимаюсь в жизни», — рассказал актер.

20 февраля в сети появилось резонансное интервью Дудя с Серебряковым, в котором тот назвал силу, наглость и хамство составляющими национальной идеи России. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов», — поведал актер.

53-летний Серебряков также снялся в таких картинах, как «Девятая рота», «Груз 200», дилогии «Обитаемый остров», «Пирамммида», «Легенда о Коловрате» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Кроме того, он сыграл русского бандита-иммигранта в британском сериале «МакМафия».

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