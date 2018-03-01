Актерам позволили ругать Россию

Режиссеры и политические деятели прокомментировали инициативу о запрете снимать в фильмах с государственным финансированием «актеров, нелицеприятно высказывающихся о России». Об этом передает РИА Новости в четверг, 1 марта.

Опрошенные признали идею бредом и глупостью.

«По суду, что ли, будем запрещать работать? У нас есть ограниченный перечень профессий, по которому людям запрещено занимать должности в случае, если они нарушили закон. Антироссийские взгляды, если человек не осужден за это судом, не попадают в этот перечень», — сказала депутат Госдумы Елена Драпеко.

Член общественного совета при Министерстве культуры России Павел Пожигайло назвал Алексея Серебрякова, из-за слов которого о хамстве россиян разгорелся скандал, порядочным и честным человеком. «Когда начинают обливать грязью, это в худших традициях энкавэдэшных доносов. Это подло, низко и неправильно. По большому счету, с моей точки зрения, он не хотел никого оскорбить. Во-первых, у человека есть право высказаться, а во-вторых, можно было объяснить его позицию», — отметил он.

«Мне кажется, госчиновникам нужно больше думать о том, как улучшить жизнь в нашей стране с точки зрения закона, который позволит людям реализовываться. А снимать артистов, не снимать… У нас свободная страна», — заявил режиссер Дмитрий Астрахан. По его словам, люди имеют право на свое мнение.

Ранее, 26 февраля, «депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил министру культуры Владимиру Мединскому рекомендацию не допускать до съемок в фильмах с государственным финансированием актеров, нелицеприятно высказывающихся о России».

20 февраля в сети появилось резонансное интервью с Серебряковым, в котором тот назвал силу, наглость и хамство составляющими национальной идеи России. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов», — поведал актер.

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