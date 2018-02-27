Серебряков ответил на предложенный запрет снимать критикующих Россию актеров

Актер Алексей Серебряков прокомментировал инициативу депутата Госдумы Ивана Сухарева, который выступил с предложением запретить задействовать в фильмах с госфинансированием актеров с антироссийскими взглядами. Об этом во вторник, 27 ферваля, сообщает РБК.

«Это какая-то глупость. И обсуждать ее не стоит», — отметил актер.

Сухарев подготовил запрос на имя министра культуры России Владимира Мединского в понедельник. «Получается странная ситуация, когда некоторые деятели культуры мало того, что поливают грязью русских, но делают это за счет их налогоплательщиков», — объяснил он. Вероятно, это стало реакцией на слова Серебрякова, который ранее в интервью раскритиковал Россию.

21 февраля Серебряков прокомментировал собственную цитату про силу, наглость и хамство россиян. Артист не стал отказываться от своих слов.

С ним уже поспорил народный артист России Александр Панкратов-Черный, заверивший, что наблюдал удивительную интеллигентность и воспитанность в деревнях и среди казаков Краснодарского края. «Какая-то интеллигентность у них идет от природы», — отметил он.

20 февраля в сети появилось интервью с Серебряковым, в котором тот назвал силу, наглость и хамство составляющими национальной идеи России. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов», — поведал актер.

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