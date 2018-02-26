В Госдуме предложили лишить работы критикующих Россию актеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил запрос на имя министра культуры России Владимира Мединского, в котором предложил не задействовать в фильмах с госфинансированием актеров с антироссийскими взглядами. Об этом парламентарий рассказал RT в понедельник, 26 февраля.

«Получается странная ситуация, когда некоторые деятели культуры мало того, что поливают грязью русских, но делают это за счет их налогоплательщиков», — заявил Сухарев.

Инициатива депутата заключается в создании рекомендаций для режиссеров, которые получили бюджетные средства на съемки кинолент. «Конечно, запрещать ничего не надо, но обратить внимание на эту ситуацию следует», — подчеркнул парламентарий.

Ранее в феврале в интернете появилось интервью с актером Алексеем Серебряковым, в котором тот назвал силу, наглость и хамство составляющими национальной идеи России. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов», — поведал он.

Слова артиста вызвали шквал критики со стороны других кинематографистов. В частности, Александр Панкратов-Черный заверил, что наблюдал удивительную интеллигентность и воспитанность в деревнях и среди казаков Краснодарского края, а режиссер Владимир Бортко усомнился в умственных способностях Серебрякова и предложил актеру перестать работать в России.

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