Составлен список критикующих Россию актеров

Список «артистов, зарабатывающих в России, но нелестно отзывающихся о ней и ее гражданах», составило РИА Новости. Материал под названием «Кому на Руси жить плохо: российские актеры, которые критикуют страну» опубликован в среду, 28 февраля.

Помимо Алексея Серебрякова, слова которого о хамстве россиян послужили поводом для составления текста, агентство включило в перечень еще трех деятелей культуры. Среди них Анатолий Пашинин, Дмитрий Дюжев и Константин Райкин.

«Артист призвал коллег к цеховой солидарности в условиях, когда происходят "агрессивные наезды на художественные высказывания", закрывают спектакли и выставки, а также выступил против "цензуры толпы" и заявил, что государство не должно вмешиваться в творчество», — комментирует агентство деятельность Райкина.

Ранее «депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил министру культуры Владимиру Мединскому рекомендацию не допускать до съемок в фильмах с государственным финансированием актеров, нелицеприятно высказывающихся о России».

20 февраля в сети появилось резонансное интервью с Серебряковым, в котором тот назвал силу, наглость и хамство составляющими национальной идеи России. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов», — поведал актер.

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