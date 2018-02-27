Звезда «О чем говорят мужчины» поддержала Серебрякова после слов о хамстве

Актер и сценарист франшизы «О чем говорят мужчины» Ростислав Хаит поддержал Алексея Серебрякова после слов о хамстве в России. Об этом он заявил в интервью «Ленте.ру», опубликованном во вторник, 27 февраля.

«Я бы не назвал это национальной идеей. Я разделяю суть того, что он сказал, — в России очень много хамства, наглости и желания проявить силу и все через нее решить. Но это не является национальной идеей. Национальной идеи в стране, по-моему, нет», — подчеркнул Хаит.

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«А то, о чем сказал Алексей Серебряков, — это то, что присуще поведению России в мире. Российские политики так себя ведут. Так очень многие люди, выезжающие за рубеж, себя ведут. И внутри России тоже такое происходит», — добавил артист.

Ранее в феврале в интернете появилось интервью с актером Алексеем Серебряковым, в котором тот назвал силу, наглость и хамство составляющими национальной идеи России. Его слова вызвали шквал критики со стороны других кинематографистов, а в Госдуме на фоне скандала предложили не приглашать актеров, «поливающих грязью русских за счет налогоплательщиков», в фильмы, которые снимаются на бюджетные средства.

Ростислав Хаит — один из создателей театра «Квартет И». Он также выступил сценаристом и актером в таких фильмах, как «День радио» и «День выборов».

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