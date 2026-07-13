Глава Volkswagen назвал решения «разумнее закрытия заводов»

Глава Volkswagen заявил о нежелании закрывать заводы в Германии для снижения издержек

Генеральный директор концерна Volkswagen Оливер Блюме в интервью Bild заявил, что не намерен закрывать производственные площадки в Германии ради сокращения расходов.

По его словам, существуют «более разумные» способы оптимизации затрат. Блюме отметил, что за прошлый год себестоимость продукции на немецких заводах удалось снизить в среднем на 20 процентов, что является значительным достижением.

Он подчеркнул, что VW остается явным лидером европейского рынка как в сегменте автомобилей с ДВС, так и в сегменте электромобилей. При этом, по его словам, продукция пользуется высоким спросом, однако компания до сих пор не может выйти на достаточный уровень прибыльности, поэтому снижение издержек продолжится во всех направлениях.

Несмотря на успехи новой линейки электромобилей (продано более 50 тысяч машин, включая ID. Polo), финансовое положение концерна ухудшается: во втором квартале глобальные продажи сократились на 8,6 процента. На этой неделе наблюдательный совет отверг предложенную Блюме программу экономии. В ответ глава компании не стал выполнять требование профсоюзов обнародовать планы реструктуризации до конца недели.

В рамках стратегии по сокращению 6,5 миллиарда евро к 2031 году планируется прекращение выпуска ряда моделей под брендами Core, Audi и Porsche. Окончательное решение по программе экономии будет принято в декабре; в случае провала вопрос вынесут на внеочередное собрание акционеров.

Ранее стало известно, что на одном из европейских заводов автоконцерна вместо того, чтобы обновить парк газонокосилок эффективными роботизированными моделями с искусственным интеллектом, компания поручила уход за травой сотне овец.