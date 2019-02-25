Серебряков объяснил свои слова про разжигающую конфликты Россию

Актер Алексей Серебряков объяснил свои слова о том, что «Россия разжигает конфликты». Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 25 февраля.

Он заявил, что является патриотом своей страны и имеет гражданскую позицию, которая заключается в том, что «война — это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами».

«Так много страданий, болезней, и чтобы еще устраивать смертоубийство сознательное? Считаю, что человеческая жизнь бесценна, я активный пацифист и против войны», — отметил артист.

В субботу, 23 февраля, Серебряков во время выступления в Лондоне сказал, что за последние 20 лет Россия спровоцировала конфликты в Грузии, Сирии, Чечне, на Украине, а также в ряде африканских республик. Актер не уточнил, какие именно страны Африки он имеет в виду. Кроме того, Серебряков высказал мнение, что российское правительство занимается «переписыванием истории».

В феврале 2018 года в интервью видеоблогеру Юрию Дудю Сербряков рассказал о национальной идее России, которая, по его мнению, заключается в силе, наглости и хамстве.

Его слова вызвали шквал критики со стороны других кинематографистов, а в Госдуме на фоне скандала предложили не приглашать актеров, «поливающих грязью русских за счет налогоплательщиков», в фильмы, которые снимаются на бюджетные средства.

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