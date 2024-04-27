В ДНР объяснили отказ ВСУ от использования Abrams на фронте

Кимаковский: число небоевых потерь танков Abrams у ВСУ превышает их потери в бою

Количество потерь танков Abrams из-за неудовлетворительной эксплуатации солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) превышает их потери в боях с российскими войсками. Об этом заявил РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Как рассказал Кимаковский, капремонт этих танков осуществляется только специальными бригадами, и фактически на территории Украины провести его невозможно. Кроме того, даже топливо для Abrams завозили из-за рубежа, поскольку требовалось какое-то особо чистое.

«Кроме фактических потерь в машинах, это еще и имиджевые потери для США и непосредственно производителей танков», — объяснил отказ Киева от использования Abrams на фронте Кимаковский.

Он также напомнил, что эти танки очень тяжелы для суглинистых почв и чернозема в зоне специальной военной операции.

Ранее Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщало, что ВСУ перестали использовать танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими дронами. Пентагон отказался комментировать эту информацию.