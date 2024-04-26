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20:29, 26 апреля 2024Мир

Пентагон отказался комментировать отвод танков Abrams с поля боя на Украине

Пентагон: вопросы по отводу танков Abrams с поля боя надо задавать Киеву

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Пентагон отказался комментировать информацию об отводе американских танков Abrams с поля боя на Украине, поскольку данный вопрос надо задавать Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

«Я уступлю возможность украинцам самим говорить о том, как они применяют свои танки Abrams», — заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины перестали использовать американские танки Abrams. Отмечается, что данное решение было принято из-за уязвимости техники перед российскими дронами.

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      Виктория Кондратьева
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