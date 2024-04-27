Маск обратился к Белому дому по поводу Украины

Маск задался вопросом о победе Украины после слов Салливана

Бизнесмен Илон Маск после слов представителя Белого дома о возможной победе Украины задался вопросом, как она будет выглядеть. Об этом он написал в социальной сети X, его слова приводит РИА Новости.

Один из пользователей соцсети опубликовал в своем профиле фрагмент речи советника президента США Джозефа Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана. Он заявил, что Украина желает победить в конфликте с Россией, а Вашингтон намерен поддержать их в этом деле. В комментарии пришел Маск и задался вопросом в ответ на слова представителя Белого дома.

«Что из себя представляет победа?» — написал бизнесмен.

Ранее Маск раскритиковал заявления правительства об Украине. По его мнению, слова Белого дома о ситуации на Украине не соответствуют действительности, и у администрации президента США Джо Байдена нет четкого понимания своих целей в конфликте.