Маск раскритиковал Белый дом за ошибочные слова по Украине

Маск: слова Белого дома о ситуации на Украине не соответствуют действительности

Слова Белого дома о ситуации на Украине не соответствуют действительности и у администрации президента США Джо Байдена нет четкого понимания своих целей в конфликте. Об этом заявил американский миллиардер и изобретатель Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Нынешняя администрация не будет описывать, как выглядит победа, потому что нет никакого совпадения между тем, что политически приемлемо говорить, и тем, что на самом деле возможно достичь», — рассказал он.

Ранее Маск раскритиковал одобрение нового пакета помощи США Украине. Он подчеркнул, что его «беспокоит тот факт, что нет стратегии выхода из конфликта, а есть только вечная война». Таким образом, он отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что выделенной помощи хватит ровно на половину контрнаступления Вооруженных сил Украины.