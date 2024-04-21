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03:38, 21 апреля 2024Мир

Илон Маск прокомментировал решение Конгресса США о помощи Украине

Маск заявил об отсутствии стратегии выхода после одобрения новой помощи Украине
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Илон Маск

Илон Маск. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет помощи Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Миллиардер отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что выделенной помощи хватит ровно на половину контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Меня больше всего беспокоит то, что нет стратегии выхода, а есть только вечная война, в которой молодежь гибнет в окопах от артиллерийских обстрелов или от пулеметов и снайперов на минных полях», — заявил Маск.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Киеву почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат США.

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      Марина Совина
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