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03:44, 27 апреля 2024Путешествия

В Турции умер турист из России

Anadolu: турист из России скончался на отдыхе в турецкой Аланье

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турист из России скончался на отдыхе в турецкой Аланье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

По данным агентства, 61-летний Дмитрий Цыганов сидел на стуле в беседке отеля неподвижно. Тело обнаружили сотрудники гостиницы. Они вызвали медиков, которые констатировали смерть. Тело было направлено на судмедэкспертизу в Анталью.

В январе 2023 года российский турист в одиночку поехал на отдых в тайскую Паттайю и умер в отеле при загадочных обстоятельствах. По словам родственников мужчины, 1 января турист перестал выходить на связь, спустя девять дней он был найден мертвым в номере.

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      Марина Совина
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