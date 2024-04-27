В Турции умер турист из России

Anadolu: турист из России скончался на отдыхе в турецкой Аланье

Турист из России скончался на отдыхе в турецкой Аланье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

По данным агентства, 61-летний Дмитрий Цыганов сидел на стуле в беседке отеля неподвижно. Тело обнаружили сотрудники гостиницы. Они вызвали медиков, которые констатировали смерть. Тело было направлено на судмедэкспертизу в Анталью.

В январе 2023 года российский турист в одиночку поехал на отдых в тайскую Паттайю и умер в отеле при загадочных обстоятельствах. По словам родственников мужчины, 1 января турист перестал выходить на связь, спустя девять дней он был найден мертвым в номере.