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14:13, 12 января 2023Путешествия

Россиянин поехал в Таиланд и умер в номере отеля при загадочных обстоятельствах

TourDom: отдыхавший в одиночку в Паттайе россиянин был найден мертвым в номере отеля

Фото: A Pril / Unsplash

Российский турист поехал на отдых в тайскую Паттайю и умер в номере отеля при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет портал TourDom.

Отмечается, что 49-летний россиянин в одиночку вылетел в Таиланд 27 декабря и планировал пробыть там две недели. Родственники мужчины сообщили, что 1 января он перестал выходить на связь, а 9 января был найден мертвым в номере трехзвездочного Cosy Beach Hotel.

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Представители отеля подчеркнули, что тело туриста было обнаружено без признаков насильственной смерти. «Родственники хотят узнать обстоятельства его пребывания на отдыхе, возможно, какие-то подробности последних дней жизни», — заявила турагент россиянина.

Тем временем страховая компания уведомила семью погибшего, что, согласно условиям страхования, предусмотрена организация транспортировки гроба с телом или урны с прахом до аэропорта вылета, указанного в билетах туриста.

Ранее в декабре российский турист был найден мертвым в гостиничном номере отеля ланкийского курортного города Велигама. Погибшим оказался 32-летний россиянин Георгий Надарейшвили. Представители местной полиции заявили, что причина смерти мужчины может быть установлена только в ходе вскрытия.

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Фариза Бацазова
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