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12:02, 30 декабря 2022Путешествия

Россиянин был найден мертвым в номере отеля на популярном пляжном курорте

Daily News: турист из России был найден мертвым в гостиничном номере в Шри-Ланке

Фото: Joana Kruse / imago-images / Globallookpress.com

Российский турист был найден мертвым в гостиничном номере отеля ланкийского курортного города Велигама. Об этом пишет Daily News.

Погибшим оказался 32-летний россиянин Георгий Надарейшвили. По данным издания, он прибыл на отдых в Шри-Ланку примерно полтора месяца назад и остановился в отеле.

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10 мая 2022

Посольство России в популярной пляжной стране проинформировало членов семьи путешественника о его кончине. Представители местной полиции заявили, что причина смерти мужчины может быть установлена в ходе вскрытия.

Ранее сообщалось, что депутат Владимирского заксобрания Павел Антов был найден мертвым под окнами отеля в Индии. Полиция популярной пляжной страны уведомила, что 65-летний россиянин погиб, упав с третьего этажа отеля Odisha в районе Раягада.

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Фариза Бацазова
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