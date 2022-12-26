Находившийся в депрессии российский депутат умер в отеле во время отпуска

Депутат Павел Антонов погиб в Индии, упав с третьего этажа отеля Odisha

Депутат Владимирского заксобрания Павел Антонов был найден мертвым под окнами отеля в Индии. Об этом сообщает NDTV.

Полиция популярной пляжной страны заявила, что 65-летний россиянин погиб, упав с третьего этажа отеля Odisha в районе Раягада. По словам старшего офицера, турист находился в депрессии из-за смерти друга, Владимира Биденова, который скончался в той же гостинице в четверг, 22 декабря. Отмечалось, что мужчина был найден лежащим без сознания в своем номере, рядом с ним было несколько пустых бутылок из-под вина.

Владимир и Павел были в составе группы из четырех россиян, которые вместе со своим гидом приехали и заселились в отель в городе Раягада в среду, 21 декабря. В полиции предположили, что депутат мог покончить с собой во время отпуска, тем не менее расследование причин его гибели, включая случайное падение, продолжается.

Ранее в мае в аэропорту турецкой Антальи российский турист попытался покончить с собой. Инцидент произошел у стойки регистрации на глазах остальных пассажиров авиагавани. Россиянина смогли оперативно спасти, ему оказали первую медицинскую помощь и сопроводили в больницу.