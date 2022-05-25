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Российский турист совершил попытку суицида в аэропорту Антальи

Сотрудники аэропорта Антальи спасли россиянина, совершившего попытку суицида

В аэропорту турецкой Антальи российский турист попытался покончить с собой, мужчину удалось спасти. Об этом пишет Turizm Aktuel.

Ранее в ноябре 2021 года российский турист покончил с собой во время возвращения на самолете из Египта домой в Самару. Отмечалось, что стюардессы заметили отсутствие мужчины примерно через 15 минут и попытались открыть дверь в уборную, но щеколда была заблокирована.

Дарья Рыбак
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