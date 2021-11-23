Возвращавшийся из Египта россиянин покончил с собой в туалете самолета

Попавший в ДТП в Таиланде пассажир самолета покончил с собой во время перелета из Египта

Российский турист, ранее попавший в ДТП в Таиланде, покончил с собой во время возвращения на самолете из Египта домой в Самару. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что перед взлетом воздушного судна авиакомпании S7, когда пассажиры и члены экипаж заняли свои кресла и пристегнулись, 48-летний мужчина встал и направился в туалет. Стюардессы заметили его пропажу примерно через 15 минут и попытались открыть дверь в уборную, но щеколда была заблокирована. Тогда пассажиры помогли бортпроводницам снять дверь с петель.

Трое туристов, оказавшихся врачами, попытались оказать мужчине первую помощь, однако спасти его не удалось. Воздушное судно село в ближайшем аэропорту в Каире.

«Был слегка не в себе»

Позже попутчики, находившиеся в авиалайнере вместе с россиянином, рассказали, что во время полета он вел себя странно и разговаривал сам с собой. Кроме того, родственники добавили, что у него действительно начали наблюдаться проблемы с психикой после того, как он попал в аварию в Таиланде. Источник «Ленты.ру» также подтвердил, что после ДТП мужчина «был слегка не в себе».

Уточняется, что 48-летний автомеханик решил покончить жизнь самоубийством после отдыха на популярном египетском курорте Шарм-эш-Шейх.

В S7 подтвердили самоубийство

Представитель авиакомпании S7 подтвердил сообщения о самоубийстве россиянина на рейсе S7 6619. «Обнаружив пассажира без сознания с признаками суицида, экипаж доложил о ситуации командиру воздушного судна», — сказали в S7 и добавили, что после этого пилот принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту. В настоящий момент следователи выясняют подробности произошедшего.

Тело доставили в Россию

После экстренной посадки самолета в Каире медики пытались спасти пассажира, но он скончался. Египетские полицейские отказались оставить тело в столице страны. Его погрузили в багажное отделение того же самолета и доставили в Россию. В Самаре самолет приземлился в 06:09 по местному времени — на пять часов позднее, чем было запланировано.