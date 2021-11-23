Скончавшегося в самолете из Египта мужчину доставили в Россию

S7: тело покончившего с собой в самолете из Египта пассажира доставлено в Самару

Тело покончившего с собой на борту самолета из египетского Шарм-эш-Шейха мужчины доставили в Самару, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию S7.

Отмечается, что после экстренной посадки самолета в Каире медики пытались спасти пассажира, но он скончался. По данным Telegram-канала LIFE SHOT, египетские полицейские отказались оставить тело в столице страны. Его погрузили в багажное отделение того же самолета и доставили в Россию.

В Самаре самолет сел в 06:09 по местному времени — на пять часов позднее, чем было запланировано.

Ранее стало известно, что отдыхавший в Египте 48-летний автомеханик покончил с собой в туалете самолета. Пассажиры, находившиеся в авиалайнере вместе с погибшим, рассказали, что во время полета мужчина вел себя странно и разговаривал сам с собой.