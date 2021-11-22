Россияне массово пожаловались на многочасовые очереди в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Вернувшиеся из Египта отечественные туристы массово пожаловались на шестичасовые очереди в аэропорту Шарм-эш-Шейха из-за многоуровневых проверок в зоне вылета. Их слова передает РЕН ТВ.

Как передает издание, проблема заключается в том, что в терминале, который обслуживает только рейсы с отечественными путешественниками, усилены требования к досмотру. При этом соседние залы, предназначенные для остальных иностранных туристов, пустые. Уточняется, что к этому привели «беспрецедентные меры безопасности», о которых шесть лет назад, после авиакатастрофы над Синаем, договорились власти России и Египта.

По словам российских отдыхающих, на протяжении шести часов они находились в душном зале без воды и еды, в то время как работники аэровокзала не реагировали на жалобы и крики туристов, а также на детский плач.

«Я подошла к ним и сказала: "Что это такое? Я к вам больше не вернусь". Они просто засмеялись. А когда я начала выражать недовольство, они отправили меня в наркоконтроль», — высказалась одна из путешественниц и добавила, что практически все офицеры миграционной полиции во время досмотра вели себя грубо и по-хамски.

Другая отдыхающая рассказала, как один из сотрудников службы безопасности так сильно «дергал сумки» во время проверки, что задел находящегося рядом ребенка и тот упал вниз головой.

При этом туристы отметили, что кому-то работники воздушной гавани все же помогали миновать большие очереди. «35 долларов (2,5 тысячи рублей) — и вас проведут через свободные входы, закрыв глаза на все введенные меры безопасности», — заявил один из вернувшихся в Россию путешественников.

Ранее вылетающим в Египет россиянам назвали оптимальное время для приезда в аэропорт. Так, туристам рекомендуется приезжать не менее чем за 2,5-3 часа до времени вылета из-за возможного образования очередей на предполетном досмотре и стойках регистрации.

