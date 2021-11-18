Россиянам назвали стоимость бюджетных туров в Египет

Стоимость бюджетной путевки на неделю в Египет начинается от 45 тысяч рублей на двоих туристов. Об этом рассказали представители российских турагентств, пишет портал TourDom.

Так, направление назвали самым востребованным для россиян несмотря на то, что в настоящее время объемы бронирований существенно снизились по сравнению с сентябрем и октябрем. В ноябре доля запросов на туры в Египет составила около 40 процентов от общего числа заявок.

Приобрести бюджетные туры в страну стало возможно благодаря увеличению объемов перевозки на курорт. По данным специалистов, средняя стоимость недельной путевки для двоих человек с размещением в трехзвездочном отеле по системе all inclusive начинается от 45 тысяч рублей, в категории четыре звезды — от 53 тысяч рублей, пять звезд — от 70-100 тысяч рублей.

Однако эксперты предупреждают, что уровень обслуживания во многих египетских отелях снизился, а значит, туры в арабскую страну могут оказаться сопоставимы по стоимости с вариантами, предлагаемыми на более дорогие направления. «Получается, что за 170 тысяч рублей вы можете позволить себе как приличный отель в Шарм-эль-Шейхе, так и четырехзвездочный на Кубе», — уточнили представители туротрасли.

Ранее стало известно о резком снижении цен на отдых в Египте в ноябре — стоимость путевок упала в два раза. Кроме того, отмечалось, что из-за повышенного спроса на ноябрьские заезды и в новогодний период начался дефицит мест в отелях страны.