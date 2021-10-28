Туроператоры оценили возможность падения цен на путевки в Египет

РИА Новости: запуск чартерных рейсов в Египет не отразится на стоимости туров

Российские туроператоры оценили возможность снижения стоимости путевок в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экспертов, запуск чартерных рейсов в Египет, который состоится 9 ноября, почти не отразится на стоимости туров. Это объясняется тем, что падение цен на авиаперелет в составе пакета компенсируется за счет подорожания проживания.

Специалисты подчеркнули, что прежде всего рост цен на размещение в отелях связан с дефицитом мест, который может продлиться как минимум до середины ноября.

Кроме того, в туристических компаниях порекомендовали россиянам поторопиться с бронированием путевок на Новый год. Отмечается, что Египет пользуется повышенным спросом из-за упрощенного визового режима, круглогодичного лета и множества бюджетных вариантов размещения.

Ранее в октябре эксперты туриндустрии назвали стоимость бюджетных авиабилетов на регулярные рейсы в Египет в ноябре и декабре. По данным систем бронирования, улететь в Шарм-эш-Шейх перед Новым годом можно минимум за 9,5 тысячи рублей в одну сторону. Стоимость билета туда-обратно начинается от 17,6 тысячи рублей. Тарифы на билеты в Хургаду в конце декабря стартуют от 13 тысяч рублей в одну сторону.

