Россиянам назвали стоимость бюджетных авиабилетов в Египет

АТОР: стоимость авибилетов в Шарм-эш-Шейх в декабре начинается от 9,5 тысячи рублей

Эксперты туриндустрии назвали стоимость бюджетных авиабилетов на регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в ноябре и декабре. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, запуск первых рейсов на египетские курорты, которые будет выполнять российская авиакомпания «Победа», запланирован на 22 декабря. Продажи билетов открылись 20 октября.

По данным систем бронирования, улететь в Шарм-эш-Шейх перед Новым годом можно минимум за 9,5 тысячи рублей в одну сторону. Стоимость билета туда-обратно начинается от 17,6 тысячи рублей.

Тарифы на билеты в Хургаду в конце декабря стартуют от 13 тысяч рублей в одну сторону, в оба конца — от 19 тысяч рублей.

В АТОР подчеркнули, что в связи с запуском чартерных рейсов 9 ноября цены на авиабилеты снизились в среднем на 8-10 процентов в сравнении с сентябрем. Например, рейс российского авиаперевозчика S7 с вылетом на первой неделе после ноябрьских праздников обойдется минимум в 33 тысячи рублей. При этом в начале декабря аналогичный билет будет стоить 22-24 тысячи рублей.

Ранее в октябре стало известно, что авиакомпания «Победа» планирует открыть рейсы на курорты Египта до конца года. Согласно планам, полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться из подмосковного аэропорта Внуково. Кроме того, 5 октября рейсы в популярную пляжную страну запустит авиаперевозчик S7.