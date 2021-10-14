Россиянам предсказали снижение стоимости туров в Египет

АТОР: стоимость туров в Египет снизится на 15-20 процентов после открытия чартерных рейсов

Стоимость туров в Египет снизится минимум на 15-20 процентов. Такой прогноз дала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на цены повлияет открытие с 9 ноября чартерного сообщения с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. «Минимальное снижение составит 15-20 процентов, может быть, это будет и больше», — предсказала Ломидзе.

Аналогичную точку зрения выразил и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко — в интервью газете «Известия» он отметил, что на сейчас по указанному направлению летают только два туроператора, а введение чартерных рейсов повысит конкуренцию и скажется на ценах.

Он добавил, что по прогнозам снижение стоимости на авиабилеты и путевки на курорты Египта можно будет увидеть в преддверии зимнего сезона.

Ранее в октябре Оперативный штаб сообщил о том, что с 9 ноября снимаются ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — полеты на популярные курорты Египта возобновятся из городов, где восстановлено международное авиасообщение. Также с этого числа Россия увеличит количество авиарейсов с 12 странами: с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией и Францией.