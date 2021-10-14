Россия увеличит число рейсов в 12 стран

С 9 ноября Россия увеличит количество авиарейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией и Францией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Так, число регулярных авиаперевозок в 12 стран возрастет на взаимной основе. Рейсы по маршруту Москва — Тирана будут выполняться три раза в неделю, Жуковский — Тирана — два рейса в неделю. Улететь в столицу Албании из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Самары можно будет один раз в неделю.