Россия возобновила международное авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ

В России в среду, 3 сентября, объявили о возобновлении авиасообщения, прерванного на фоне пандемии коронавируса, с тремя новыми странами. Среди них оказались Египет, Мальдивская Республика и Объединенные Арабские Эмираты. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отмечается на сайте правительства России, пассажирские перевозки в вышеуказанные государства будут осуществляться несколько раз в неделю. В частности, три рейса в столицу Египта Каир, два рейса в Дубай и два рейса в аэропорт Велана, расположенный в столице Мальдив Мале.

Решение было предложено оперативным штабом, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на сто тысяч населения, не более одного процента за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней не более одного) и на основе принципов взаимности

Также в правительстве приняли решение об увеличении рейсов в Швейцарию с одного до четырех. Теперь в европейскую страну будет летать два рейса авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва – Женева – Москва, а также два рейса перевозчика Swiss Air по маршруту Цюрих – Москва – Цюрих.

Теперь россиянам официально доступны поездки в Турцию, Танзанию, Абхазию, Великобританию, Швейцарию, Египет, Мальдивы и ОАЭ.

Тем же, у кого есть родственники, которые нуждаются в уходе, разрешили многократно пересекать границу и беспрепятственно путешествовать во все страны. Также с конца июня, по решению правительства, граждане России могут выезжать за рубеж с целью работы, учебы и получения медицинской помощи.

Куда больше

Кроме того, предполагается, что список доступных для граждан России стран будет расширяться, поскольку оперативный штаб продолжает мониторинг ситуации и планирование запуска авиасообщения с другими государствами.

Некоторые страны уже высказались о готовности открывать границы для иностранных туристов, в том числе российских путешественников. О таком желании, например, сообщила сообщили Южная Корея и Таджикистан, власти которого уже направили российской стороне уведомление о своем решении, но ответа от Москвы пока не получили.

Также об открытии границ для россиян заявила Греция. Согласно их условиям, на территорию страны смогут въезжать до 500 жителей России в неделю. По прибытии они будут обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус методом ПЦР, а также ваучер на отель. Прилететь в страну россияне смогут только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

Вдобавок о желании пускать туристов из России с 15 сентября высказались в Южной Осетии.

Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, начнется учебный процесс в полном объеме. При этом принимая во внимание возможные риски с открытием границы Анатолий Бибилов Президент Южной Осетии

Помимо этого, россияне уже могут путешествовать в Хорватию, Белоруссию, Черногорию, Сербию, Мексику, Болгарию, Кубу и Доминикану, однако об официальном запуске транспортного сообщения в эти страны пока не сообщалось.

Надейся и жди

Далеко не все страны в ситуации с угрозой заражения COVID-19 готовы открыться для приезжих из России. Так, Евросоюз во вторник, 2 сентября, представил обновленный «белый список» государств, с которыми будет восстановлено сообщение, и снова не включил в него Россию. Основным критерием для попадания в перечень остается число новых заражений COVID-19 — оно должно быть на уровне ЕС или лучше.

Отказ принимать российских туристов объясняется неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории страны. Следующий пересмотр документа состоится только в середине сентября. Несмотря на это многие россияне продолжают путешествовать в Европу при закрытых границах через Хорватию. Также гарантированным способом попасть в Шенгенскую зону назвали путешествие через Грецию.

Россия 27 марта приостановила авиасообщения со всеми странами мира в связи с распространением коронавирусной инфекции. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства.