Россиянам раскрыли гарантированный способ попасть в Европу при закрытых границах

Российские туристы имеют возможность проехать в европейские страны через Грецию, ранее открывшую для них границы на фоне пандемии коронавируса. Гарантированный способ попасть за рубеж в беседе с URA.RU раскрыли эксперты в сфере туризма.

По их словам, между многими странами Европы нет пограничного контроля, а Греция входит в перечень стран Шенгенской зоны. «Теоретически, контроля на границах нет, тем более на сухопутных. (...) Я очень много раз пересекал границы [в Шенгенской зоне], и не вспомню, чтобы у меня проверяли документы», — заметил гендиректор Клуба защиты прав туриста Дмитрий Давыденко.

В свою очередь первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович подтвердил, что возможность попасть в другие государства через Грецию есть, однако заметил, что турист в таком случае подвергнет себя большому риску. «Вряд ли будет установлен тотальный контроль. Но это для тех, кому "ну очень надо". Не стоит подвергать себя этим рискам. Наверно, прорваться можно. Это не совсем отдых, а какой-то приключенческий трип», — заключил он.

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Вдобавок, полагают специалисты, на примере Греции другие страны ЕС «будут присматриваться к открытию границ с Россией» и рассматривать возможность дальнейшего снятия ограничений на въезд.

Ранее стало известно о том, что Греция с 7 сентября откроет границу для граждан России. В страну смогут въезжать до 500 российских граждан в неделю. По прибытии они будут обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус методом ПЦР, а также ваучер на отель.

Совет ЕС ранее согласовал списки стран, граждане которых могут въезжать на территорию объединения — Россия в него пока не входит. Предполагается, что перечень будет вновь пересмотрен. Критериями при отборе станут эпидемиологическая обстановка в стране, меры для сдерживания эпидемии, а также «экономические и социальные соображения».

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