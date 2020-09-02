Греция откроет границу с Россией

Греция с 7 сентября откроет границу для граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление министров двух стран.

Согласно принятому документу, в Грецию смогут въезжать до 500 жителей России в неделю. По прибытии они будут обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус методом ПЦР, а также ваучер на отель. Прилететь в страну россияне смогут только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

Ранее сообщалось, что Южная Осетия решила открыть границу с Россией с 15 сентября. Президент республики Анатолий Бибилов заявил, что при ее открытии следует учитывать и возможные риски. Он поручил министерству здравоохранения нарастить запасы медикаментов и быть готовым к приему больных. Молдавия также с 1 сентября открыла границы для граждан России.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже в этот список вошли Казань, Калининград, Новосибирск. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, стали Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Кроме того, была открыта государственная граница с Абхазией.