Молдавия откроет границы для россиян

С 1 сентября Молдавия откроет границы для граждан России. Несмотря на то что чрезвычайное положение из-за эпидемии в стране продлено до 15 сентября, Россия попала в «зеленый список» стран, туристам из которых не нужно проходить карантин по приезде. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

В этот перечень государств, по решению Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, вошли те страны, где зафиксировано менее 50 случаев заражения на 100 тысяч человек.

При этом в «красном списке» стран, въезд граждан которых в Молдавию все еще запрещен, оказались 53 государства. Среди них Украина, США, Испания, Израиль, Армения, Франция и другие.

Ранее сообщалось, что россияне начали активно покупать авиабилеты на осень. Самыми популярными направлениями при этом стали Черногория, Молдавия, Армения, Турция и Белоруссия. Большинство путешественников намерены отправиться в Черногорию, границы которой открыты для россиян, однако прямое авиасообщение еще не восстановлено.