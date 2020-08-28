Путешествия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Глава ВОЗ заявил о влиянии коронавируса на психическое здоровье миллионов людей
Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
В Москве учитель подал в суд на рэпера Моргенштерна 
Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро и удивила фанатов
Зеленский прокомментировал обстрел автобуса под Харьковом
Раскрыты подробности создания резерва из российских силовиков для Белоруссии
Назван способный остановить размножение коронавируса витамин
Соловьев высказался о ситуации с Навальным
Украина приостановила все контакты с Белоруссией
Новости партнеров

Россияне массово провели летний отпуск при пандемии в трех городах

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российские туристы текущим летом во время пандемии коронавируса массово отправлялись в отпуск по нескольким маршрутам. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

В частности, речь идет о трех российских городах — лидирующие позиции в числе популярных авиа- и железнодорожных направлений заняли Москва, Санкт-Петербург и Сочи: спрос на билеты на самолет по указанным направлениям вырос на 15, 25 и 40 процентов соответственно.

Кроме того, в числе популярных авиамаршрутов среди отечественных отдыхающих оказались Симферополь (средняя цена билета — 6700 рублей), Краснодар (4900), Минеральные Воды (4200), Махачкала (4800), Уфа (5200), Екатеринбург (5300) и Ростов-на-Дону (5000), а железнодорожных направлений — Краснодар (1500), Нижний Новгород (2200), Ростов-на-Дону (2200), Екатеринбург (2600), Тюмень (2500), Казань (2800) и Хабаровск (2400).

При этом на фоне вспышки COVID-19 и введенных из-за нее ограничений наиболее востребованными зарубежными направлениями оказались Турция, Молдавия, Армения, Германия, США, Черногория, Белоруссия, Азербайджан, Узбекистан и Великобритания — билеты по закрытым направлениям, вероятно, бронировали те граждане, которые имели возможность выехать за границу по работе, на учебу, для лечения или ухода за родственниками.

27 августа сообщалось, что российские туристы текущим летом во время пандемии коронавируса массово вывезли детей на отдых по нескольким маршрутам. Особой популярностью пользовались три направления — Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В эти города чаще всего покупали в одном заказе билеты для взрослого и ребенка как на самолет, так и на поезд.

***

Обратная связь с отделом «Путешествия»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне массово вывезли детей на отдых по трем направлениям
Россияне нашли лазейки для отдыха в Европе
Российские авиакомпании резко снизили цены на билеты
Путешествия
Путешествия00:06Сегодня

Медвежья сторона

Пошлые пряники, избы-корабли и «небеса» храмов. Что ждет туристов на Русском Севере?
20:2727 августа

Мегаяхта с туристами взорвалась и ушла под воду за считаные секунды

19:0627 августа

Первая побывавшая в Черногории после пандемии туристка поделилась впечатлениями

18:0727 августа

Российская журналистка описала реальную ситуацию на курортах Черного моря

Путешествия00:0119 августа

Любви палата

Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
16:5527 августа

Отдохнувшая в Турции россиянка рассказала о запретах на курортах при пандемии

15:3727 августа

Популярный курорт России снова установил рекорд по числу заражений коронавирусом

14:4527 августа

На популярном российском курорте почти закончились места

Путешествия00:06 3 августа

«У нас кипели страсти»

Первая любовь, дискотеки и приключения после отбоя: как отдыхали советские дети в пионерлагерях
13:3327 августа

В Абхазии начали заканчиваться места из-за наплыва россиян

13:0227 августа

Россиян пустят на популярный зарубежный курорт без ограничений

11:5627 августа

Отдохнувшим в Абхазии россиянам разъяснили правила возвращения на родину

Россия
Кремль рассказал о контактах врачей для помощи Навальному
«Одних прививают, а другие получают пустышку»
В России начинается вакцинация от коронавируса. Почему к новой вакцине так много вопросов?
Путин объявил условие использования российских силовиков в Белоруссии
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
«Простые ножницы и никакой анестезии»
История россиянки о жизни после женского обрезания, кавказских обычаях и насилии
Путин впервые публично прокомментировал события в Белоруссии
«Им удалось продержаться всего шесть часов»
 
Все материалы
Мир
Немецкая клиника отреагировала на версию о Навальном и «Новичке»
«Если кому-то страшно — значит, все в порядке»
Протесты в США начали американские женщины. Почему их не слышат, но боятся?
Открывший огонь по напавшим демонстрантам американец хотел помогать людям
В Минобороны отреагировали на инцидент с военными из России и США в Сирии
Взрывная волна
Ливан на грани гражданской войны: как взрыв в порту стал детонатором народного протеста
Трамп призвал Байдена провериться на наркотики перед дебатами
«На волоске от срыва»
Китайские школьники — лучшие в мире. Но из-за нагрузки они тупеют и подсаживаются на наркотики
Все материалы
Бывший СССР
Белоруссия объяснила штурм посольства Ливии в Минске
«Вопли стояли душераздирающие»
Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске
Лукашенко назвал краеугольный камень экономики Белоруссии
«Лукашенко нас сильно недооценил»
Как женщины в Белоруссии стали мощной силой протестного движения
Тихановская назвала себя избранным президентом Белоруссии
«Он опозорился на весь мир»
Лукашенко обвинил оппозицию в попытке разорвать отношения с Россией. Почему белорусы ему не верят?
Белорусские врачи освистали очередного министра
Все материалы
Экономика
Российские госкомпании оказались выгодны только их руководству
Тревор МилтонЗаряженный враг
У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
От Пенсионного фонда России призвали избавиться
Россиянам описали план действий в случае недоплаты пенсии
Первая пятилетка
На Кубани подвели итоги работы промышленного комплекса
Глава TikTok не выдержал войны с Трампом и ушел
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ рассказала о краже деталей военной техники в подразделении «Роскосмоса»
В Ингушетии в ходе спецоперации убили боевика
Александр Кушнеров (Саша Кушнер) — в центре. Белорусская исправительная колония №14 (ИК-14) «Новосады», 1999 год«За ним стояла милиция и половина братвы»
Белоруссию ждет война за лидерство в криминальном мире. Кого поддержат спецслужбы?
Экс-подполковник МВД оказался авторитетом Колей Кувалдой
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о похищении владельца ресторанов «Додо пицца»
Надир СалифовПоследний дон
Убит глава азербайджанской мафии. Воровской мир России ждет передел
Все материалы
Наука и техника
Определен фактор осложнений и смерти от коронавируса
Раскрыта загадка внутреннего ядра Земли
Один из концептов B-21 RaiderЛетающая смерть
США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
В России создадут танк будущего на смену «Армате»
Проклятье строителей коммунизма
Почему многоэтажки стали национальным бедствием России и что с ними делать
Земля оказалась внутри остатков взорвавшейся звезды
Кровавые земли
Как Украина переживала геноцид, пока Красная армия сражалась с Гитлером: редкие кадры Второй мировой
Все материалы
Спорт
Канделаки отреагировала на возможный уход Месси из «Барселоны»
Лионель МессиВыход есть
Месси — легенда «Барселоны». Почему он уходит из клуба спустя 20 лет?
Сын Кости Цзю дважды отправил соперника в нокдаун и заставил его сдаться
Поднялся с колен
Поветкин сотворил чудо. Он дважды побывал в нокдауне, а после свалил чемпиона одним ударом
Умер старейший хоккеист в мире
Камила Валиева«Она вне конкуренции»
Тутберидзе готовит к Олимпиаде новую звезду. Камила Валиева должна затмить Загитову и Косторную
Реванш между Поветкиным и Уайтом захотели провести в России
Все материалы
Культура
У солистки Girls Aloud диагностировали рак груди
«Вы живете в мире, созданном блондинкой»
Новый роман Виктора Пелевина: появление коронавируса, трупы в питерской Мойке и секс в масках
Кейт Уинслет рассказала о съемках лесбийской сцены в фильме «Аммонит»
Зомби по имени Шон
Шпион, секс-символ, горец: первому агенту 007 Шону Коннери 90 лет
У 56-летнего Брэда Питта появилась 27-летняя «копия Джоли»
«Молодежь слетает с катушек»
1996 год в российском шоу-бизнесе: звезды за Ельцина, будущие мамы за Диму Маликова
Юля Волкова из «Тату» объяснила разрыв с Леной Катиной
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников предложил способ определить причину комы Навального
«Российских игроков ущемляют»
Netflix уничтожил онлайн-кинотеатры Европы. Как с этим будут бороться в России?
Данные сотен тысяч клиентов российской авиакомпании оказались в открытом доступе
«Сижу и обливаюсь слезами»
Кто и как создает в России истории о добром, светлом и вечном
Tinder наказал мужчину блокировкой за необычное фото
Миллионы из воздуха
Как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами и что они сделали для того, чтобы разбогатеть
Ведущая Первого канала назвала двух союзников современных россиян
Все материалы
Ценности
Пляжные фото Сары Джессики Паркер в купальнике стали предметом споров в сети
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Самая красивая женщина в мире обнялась с козами в платье за сотни тысяч рублей
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
Блогерша увеличила ягодицы в Турции со скидкой и осталась с «обвисшим задом»
Девушка показала способы сделать хождение в туфлях на каблуках безболезненным
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Все материалы
Путешествия
Любви палата
Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Все материалы
Из жизни
Полицейского уволили за секс в служебном автомобиле
Вещий сон принес женщине богатство
«Большинство местных думают, что земля плоская»
История россиянина, который переехал на Филиппины и увидел их с неприглядной стороны
Мужчина не стригся 80 лет и отрастил пятиметровые волосы
«Вопиющая надменность и высокомерие»
Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
Весившая 136 килограммов женщина похудела вдвое и поделилась секретом успеха
Дэмьен Эколс на суде в 1994 году«Я десять лет не видел солнечного света»
Странный подросток угодил в тюрьму из-за любви к Стивену Кингу и року. Выжить ему помогла магия
Все материалы
Volkswagen раскрыл дизайн электрического кроссовера ID.4
Блиц-тест: Lamborghini без полного привода
Кому и зачем нужен упрощённый Huracan Evo RWD?
Объявлен список претендентов на звание «Всемирного автомобиля года»
Летающие автомобили: от идеи до воплощения
Как наводились мосты между шоссе и небом и к чему это в итоге привело
Nissan будет красить российские автомобили по-новому
Pinzgauer: автомобиль, который может все
Экстремальный австрийский вездеход с грозной угловатой внешностью и гениальной конструкцией
Aston Martin выпустил детский DB5 на электротяге
Все материалы
Дом
Квартиру Шостаковича выставили на продажу за 89 миллионов рублей
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Москвичи обоготворили общественные туалеты
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
Жителей российского города обязали платить за дождь и снег
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
В Петербурге уничтожили исторический фасад ради магазина
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Акция «Сохраним лес» началась на Камчатке
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
В Москве завершился всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Мишустин утвердил правила субсидирования железнодорожных перевозок контейнеров
Капитальное вложение
Российские власти хотят дать больше денег на железнодорожную мегастройку. Как она поможет экономике?
Крым досрочно выполнил показатель нацпроекта по производительности труда
Все материалы