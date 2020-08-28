Россияне массово провели летний отпуск при пандемии в трех городах

Российские туристы текущим летом во время пандемии коронавируса массово отправлялись в отпуск по нескольким маршрутам. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

В частности, речь идет о трех российских городах — лидирующие позиции в числе популярных авиа- и железнодорожных направлений заняли Москва, Санкт-Петербург и Сочи: спрос на билеты на самолет по указанным направлениям вырос на 15, 25 и 40 процентов соответственно.

Кроме того, в числе популярных авиамаршрутов среди отечественных отдыхающих оказались Симферополь (средняя цена билета — 6700 рублей), Краснодар (4900), Минеральные Воды (4200), Махачкала (4800), Уфа (5200), Екатеринбург (5300) и Ростов-на-Дону (5000), а железнодорожных направлений — Краснодар (1500), Нижний Новгород (2200), Ростов-на-Дону (2200), Екатеринбург (2600), Тюмень (2500), Казань (2800) и Хабаровск (2400).

При этом на фоне вспышки COVID-19 и введенных из-за нее ограничений наиболее востребованными зарубежными направлениями оказались Турция, Молдавия, Армения, Германия, США, Черногория, Белоруссия, Азербайджан, Узбекистан и Великобритания — билеты по закрытым направлениям, вероятно, бронировали те граждане, которые имели возможность выехать за границу по работе, на учебу, для лечения или ухода за родственниками.

27 августа сообщалось, что российские туристы текущим летом во время пандемии коронавируса массово вывезли детей на отдых по нескольким маршрутам. Особой популярностью пользовались три направления — Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В эти города чаще всего покупали в одном заказе билеты для взрослого и ребенка как на самолет, так и на поезд.

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