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Российские авиакомпании резко снизили цены на билеты

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Крупнейшие российские авиакомпании снизили цены на внутренние перелеты почти в два раза. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои подсчеты.

В рамках исследования журналисты сравнили стоимость самых доступных билетов из Москвы в 15 городов с самым большим трафиком. По их данным, билеты на сентябрь-октябрь стоят на десятки процентов дешевле, чем в начале лета. Отмечается, что такая ситуация нетипична, так как обычно билеты дорожают при приближении даты перелета.

По мнению экспертов, причиной такого снижения стал спад интереса к авиаперевозкам осенью. Спрос на отдых, который был отложен из-за ограничений, в большей степени удовлетворен, объясняют эксперты. В частности, его восстановлению помог курортный сезон.

Кроме того, стали заметно хуже и финансовые возможности граждан. По словам специалистов, люди все еще не восстановили их, и поэтому готовы летать только по еще более низким ценам.

Ранее сообщалось, что российские туристы на фоне пандемии коронавируса массово скупили авиабилеты на грядущую осень по трем маршрутам. Больше всего билетов на самолет с вылетом в сентябре куплено в Москву. Не менее популярными направлениями оказались Сочи и Санкт-Петербург.

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