Названы популярные у россиян направления для внутреннего туризма осенью

Самыми популярными направлениями у россиян для внутреннего туризма в первой половине осени стали рейсы из Москвы в Симферополь и Санкт-Петербург. Об этом говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», передает ТАСС.

В число самых популярных авианаправлений помимо Симферополя вошли Сочи и Анапа. Кроме того, путешественники из Москвы стали чаще посещать Геленджик. В частности, доля бронирований в двух последних городах выросла более, чем в полтора раза, по сравнению с прошлым годом. У туристов из северной столицы также пользуется спросом Симферополь.

Однако из рейтинга пропали направления из Москвы и Санкт-Петербурга в Краснодар, которые ранее занимали девятое и десятое места соответственно. Также снизилась доля направления Москва – Минеральные Воды.

Ранее были перечислены популярные у россиян зарубежные страны на осень. Ими стали Черногория, Молдавия, Армения, Турция и Белоруссия. Доля проданных авиабилетов Москва — Тиват составила восемь процентов от всех реализованных в период с 3 по 18 августа билетов на международные рейсы.