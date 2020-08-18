Россияне массово скупили путевки по одному направлению в Турции

Самым популярным курортом Турции среди российских туристов в 2020 году оказалась Аланья. О том, что путешественники массово приобрели туристические поездки по этому направлению, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, по данным четырех крупных турагентств, Аланья стала лидирующей в списке любимых курортов россиян на юге Турции. Например, в «Интуристе» отметили, что на этот город пришлось 20 процентов от количества бронирований, а в TEZ TOUR на долю Аланьи выпало 32 процента от общего числа туристов.

К аналогичным выводам также пришли специалисты ANEX Tour и «Библио-Глобуса», в то время как в PEGAS Touristik заявили, что регионы Кемер, Анталья, Белек, Сиде и Аланья занимают приблизительно равные доли туристического потока.

Как уточнили туроператоры, популярность Аланьи объясняется «традиционно более низкими ценами на отели этого курорта». Эксперты добавили, что цена отдыха для россиян вышла на первый план при выборе места для отпуска и поэтому Аланья лидирует в рейтинге.

«Россиян не отпугивает даже существенно более длительный по сравнению с другими курортами Анталийского побережья трансфер из аэропорта Антальи», — пояснили представители турагентств.

В августе эксперты проанализировали разницу в ценах на отдых в России и Турции и пришли к выводу, что зарубежные курорты дешевле. Как отметил генеральный директор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян, отдых в Турции для туристов выгоднее, чем в Крыму, даже если они выберут дорогой пятизвездочный отель.

В свою очередь, генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура рассказал, что в этом сезоне турецкие отели значительно снизили цены по сравнению с прошлым годом. Как отметил эксперт, владельцы объектов сделали стоимость размещения для россиян на 20-25 процентов дешевле средней по рынку.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. По последним данным, всего в стране зарегистрировано более 245 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 228 тысяч человек, более 5,9 тысячи человек скончались из-за вызванной вирусом болезни.

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