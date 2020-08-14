Отдых в Турции стал дешевле для россиян

Турецкие отели снизили цены на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отметил Демура, сейчас в Турции открыто около 40 процентов отелей, при этом их владельцы сделали стоимость размещения для россиян на 20-25 процентов дешевле средней по рынку.

«Сейчас цены на турецкие отели находятся на уровне июня прошлого года. В августе прошлого года средняя цена тура в Турцию находилась на уровне 650 долларов на человека, а в этом году — 500-560 долларов», — пояснил он.

По словам эксперта, ожидается, что до ноября 2020 года на курорты Турции приедут порядка 1,2 миллиона туристов из России. Около 70 процентов общего объема продаж приходятся на новые бронирования, а 30 — на туры, перенесенные из-за пандемии.

«Все рейсы TUI в Турцию до последней недели августа проданы», — подчеркнул Демура, отвечая на вопрос о спросе на туры среди россиян.

Ранее российская туристка раскрыла цены на отдых в Турции во время пандемии коронавируса. По словам путешественницы, слетать на курорт можно за 24 тысячи рублей, включая дорогу, проживание в отеле и завтраки. Россиянка отметила, что выбранная ею гостиница рассчитана на «любителей активного отдыха» и не имеет собственного пляжа.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. По последним данным, всего в стране зарегистрировано более 245 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 228 тысяч человек, более 5,9 тысячи человек скончались из-за вызванной вирусом болезни.

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