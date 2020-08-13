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Раскрыты схемы обмана российских туристов в Турции

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Фото: Globallookpress.com

Россияне, прожившие несколько месяцев в Турции, раскрыли схемы обмана туристов на курортах страны. Своими наблюдениями они поделились в блоге «Trip-Advice | Шопинг и туризм» на платформе «Яндекс Дзен».

Первым пунктом, выделенным авторами, стало навязывание сервиса.

«Однажды мы гуляли по Стамбулу, и нас обогнал мужчина. Он так спешил, что выронил щетку для чистки обуви. Мы быстро его догнали и вернули пропажу. Он так обрадовался, что кинулся чистить наши тапочки, стало так неудобно. (...) Позже мы прочитали, что чистильщики специально проворачивают этот трюк, а потом берут деньги за услугу. Они вас не отпустят, пока не заплатите», — написали путешественники.

Кроме того, как утверждают россияне, турки зачастую пользуются трудностями перевода. Обычно это делают в ресторанах, когда, к примеру, не предупреждают гостей о том, что готовят завтраки только на двоих — а затем «заставляют едой весь стол».

«Существуют и уловки с валютой. Вы пришли в кафе, листаете меню и не перестаете удивляться, насколько все дешево. Радуетесь, как ребенок, и берете даже больше, чем хотели. А когда вам приносят счет, выясняется, что цены были указаны не в лирах, а в евро», — отметили блогеры, добавив, что официанты зачастую «по ошибке» включают в счет лишние десерты или стаканы чая.

Также турецкие продавцы «хитро торгуются» и давят на жалость («пришел вирус, закрылись границы, и они голодают»), обсчитывают покупателей или угощают едой, а затем просят заплатить за нее. «Больше всего нас удивило, когда официанты на пароме стали собирать деньги за хлеб, который в огромных количествах раздавали детям, чтобы те кормили чаек», — рассказали авторы блога.

Ранее российская туристка раскрыла цены на отдых в Турции. По словам путешественницы, слетать на курорт можно за 24 тысячи рублей, включая дорогу, проживание в отеле и завтраки. Гостиница, отметила она, рассчитана на любителей активного отдыха и не имеет собственного пляжа.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. По последним данным, всего в стране зарегистрировано более 244 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 227,1 тысячи человек, более 5,8 тысячи скончались из-за вызванной вирусом болезни.

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