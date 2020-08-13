Россиянка раскрыла цены на отдых в Турции

Российская туристка раскрыла цены на отдых в Турции. Подробности отпуска на курорте в условиях пандемии коронавируса Оксана Полякова привела в своем блоге в Instagram.

Как отметила Полякова, тур на неделю с завтраками обошелся ей в 24 тысячи рублей. В эту стоимость вошли перелет, проживание в отеле в Аланье, страховка и трансфер.

«У таких отелей обычно нет своей территории и они не расположены на берегу. По сути, это обычная гостиница в городе, какими пользуются люди, привыкшие отдыхать активно», — рассказала россиянка.

Справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 для въезда в Турцию, по ее словам, туристам не нужна. При этом такой документ необходимо будет получить по прилете в Россию и в течение трех дней загрузить на портал «Госуслуг».

«Перед вылетом обратно нужно заполнить анкету, тоже на "Госуслугах". Правда, везде сказано, что ее нужно заполнять тем, кто прилетает регулярными рейсами. Нужно ли это делать, если летишь чартером, пока никто толком не знает», — отметила туристка.

Ранее в российском посольстве Турции рассказали об условиях пребывания туристов на курортах. По словам посла Алексея Ерхова, в стране продолжают ежедневно фиксировать более тысячи новых случаев заражения инфекцией, поэтому в большинстве турецких городов остается обязательным ношение медицинских масок. За несоблюдение этого правила установлен штраф в размере 900 турецких лир (около 9300 рублей).

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. По последним данным, всего в стране зарегистрировано более 244 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 227,1 тысячи человек, более 5,8 тысячи скончались из-за вызванной вирусом болезни.

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