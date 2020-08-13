Стали известны возможные сроки дальнейшего открытия Россией авиасообщения

Россия может возобновить пассажирские авиаперевозки, прерванные на фоне пандемии коронавируса, с еще несколькими странами в начале осени. О возможных сроках дальнейшего открытия авиасообщения в стране стало известно «Вестинику АТОР».

Согласно данным источников в авиаотрасли, речь идет о запуске рейсов с 1 сентября в большинство стран СНГ, в том числе Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Армению. «В России на правительственном уровне об этом могут объявить в 20-х числах августа», — указано в материале.

Собеседники издания утверждают, что в настоящее время для рестарта полетов по указанным направлениям «есть предпосылки», к примеру, стабилизация ситуации с распространением COVID-19 в России, а также ее нормализация в странах СНГ. При этом неясными остаются сроки открытия авиасообщения с Белоруссией — авиакомпания «Белавиа» ранее продлила приостановку рейсов во все российские города до конца августа.

Кроме того, не исключено, что в сентябре расширится список аэропортов вылета из России — право на международные рейсы могут получить Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. Также прогнозируется, что позднее, в середине или конце месяца, запустить полеты за рубеж смогут Сочи, Краснодар и Казань.

12 августа власти Казахстана объявили о поэтапном возобновлении международного авиасообщения с несколькими странами, в том числе Россией. Там предполагают, что запуск рейсов состоится 17 августа.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществляются только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).

Решение о приостановке авиасообщения было принято Россией в конце марта из-за распространения COVID-19. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства.

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