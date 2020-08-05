Названо число покинувших Россию в первый день запуска международных рейсов, — 1 августа из Москвы вылетели более 2,3 тысячи пассажиров. Об этом РБК рассказал источник в профильном ведомстве.

Отмечается, что эти данные совпадают с информацией, полученной изданием в столичных аэропортах Домодедово и Внуково, а также в авиакомпании «Аэрофлот» — единственной, которая в настоящее время выполняет регулярные полеты за рубеж.

Так, согласно статистике перевозчика, в первый день возобновления авиасообщения в Стамбул были перевезены 959 человек, в Лондон — 450. Примерно столько же путешественников в тот же день прибыли в Шереметьево. В свою очередь, из Домодедово вылетели 219 человек, прилетели — 203, во Внуково зафиксировано 834 и 627 пассажиров соответственно.

Кроме того, известно, что после 1 августа число улетевших за рубеж граждан пока меняется незначительно: 2 августа из Внуково вылетели 824 человека, из Домодедово — 318.

4 августа в Российском союзе туриндустрии спрогнозировали сроки возобновления авиасообщения с Черногорией, которая ранее открыла границы для отечественных туристов. Согласно прогнозам организации, это может случиться уже в августе. При этом известно, что из-за отсутствия перелетов туроператоры пока не продают путевки в курортную страну.

Россия возобновила международное авиасообщение 1 августа. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться с учетом эпидемиологической обстановки.

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