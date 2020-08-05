Россияне бросились искать авиабилеты в Черногорию после открытия границ

Россияне бросились искать авиабилеты для поездки в Черногорию, которая накануне объявила об открытии границ для граждан России. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра сервиса поездок и путешествий Tutu.ru, которые оказались в распоряжении агентства «Москва».

Так, специалисты зафиксировали девятикратный рост интереса к билетам в Черногорию 4 августа по сравнению с предыдущим днем, несмотря на отсутствие официального объявления о возобновлении прямого авиасообщения со страной Балканского полуострова. «Количество поисков по этому направлению вышло на средний уровень прошлого года всего за несколько часов», — отмечается в сообщении.

Тем не менее, по данным сервиса, прямые билеты появились в продаже у авиакомпаний Montenegro Airlines (с 19 августа), «Аэрофлот» (с 20 августа) и «Уральские авиалинии» (с 21 августа). Минимальные цены по билетам из Москвы в Тиват после 21 августа составляют 10-11 тысяч рублей в одну сторону. Таким образом их стоимость возросла на 20-30 процентов по сравнению с прошлым годом, когда минимальная цена на билет начиналась от восьми тысяч рублей. Отмечается, что рост цен частично объясняется ростом курса евро.

Черногория объявила об открытии границ для россиян 4 августа. Гражданам России и Азербайджана разрешается въезд на территорию страны без дополнительных условий — тестов на наличие COVID-19 и карантина. В то же время данных о возобновлении прямого авиасообщения между странами пока нет — попасть в Черногорию из России можно с пересадкой в Турции.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).