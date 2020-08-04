Еще одна страна открыла границы для россиян

Еще одна страна открыла границы для российских туристов — власти Черногории объявили о снятии введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений и готовности к приему иностранных граждан. Об этом во вторник, 4 августа, сообщает Regnum.

Согласно принятому накануне вечером решению Национального координационного совета по инфекционным заболеваниям (NKT), на территорию страны без дополнительных условий — тестов на наличие COVID-19 и обязательного карантина — разрешен въезд резидентам России и Азербайджана.

При этом данных о возобновлении прямого авиасообщения между странами пока нет, в Черногорию из России можно попасть рейсом с пересадкой в Турции.

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1 августа сообщалось, что Черногория отказалась принимать российских туристов. Как пояснял близкий к ситуации источник, власти понимают востребованность этого туристического направления для граждан России, однако решение об открытии границы для них пока принято не было. В начале лета власти страны закрыли въезд гражданам тех стран, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения.

Черногория объявила о победе над коронавирусом 25 мая. Власти отметили, что это произошло благодаря слаженной работе госорганов страны и ответственности общества. Согласно последним данным, в Черногории с начала пандемии зафиксирован 3301 случай заражения коронавирусом, из больниц выписаны 1687 пациентов, 52 носителя инфекции скончались.

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