Российского миллиардера и лидера Черногории заметили на кутеже с эскортницами

Сотрудники правоохранительных органов Сербии задержали эскортниц, которые оказывали услуги на вечеринке на яхте на курорте Порто-Монтенегро в Черногории, где присутствовали состоятельные люди. Об этом сообщает сербское издание Republika со ссылкой на источники.

По данным собеседников сайта, организатором кутежа выступил финансист Натаниэль Ротшильд. Журналисты Republika утверждают, что там якобы были замечены российский миллиардер Олег Дерипаска, президент Черногории Мило Джуканович, влиятельный британский политик, лорд Питер Мандельсон и звезда сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон.

По информации журналистов, девушки зарабатывают до трех тысяч евро за день на таких мероприятиях. Эта вечеринка, как говорится в публикации, длилась два дня.

Представитель Дерипаски в беседе с URA.RU назвал утверждения в статье Republika ложными. «Олег Владимирович [Дерипаска] на описанном в статье мероприятии не присутствовал», — сказала представитель бизнесмена.

В окружении президента Черногории данную публикацию не комментировали.