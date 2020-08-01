Черногория отказалась открывать границы для россиян

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории отказался открывать границы для россиян. Об этом РИА Новости рассказал источник в руководстве органа.

Отмечается, что еще 27 июля Министерство туризма и устойчивого развития Черногории предлагало властям страны открыть границы для граждан России, закрытые из-за COVID-19. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято 1 августа.

Как пояснил источник агентства, власти понимают востребованность этого туристического направления для граждан России, однако решение об открытии границы для них пока не принято.

С 1 июня Черногория ввела условия въезда, по которым границы закрыты для граждан государств, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения. Затем NKT определил список «зеленых стран», в который вошли большинство стран Евросоюза и еще около 40 государств, а также «желтых стран», гражданам которых для въезда нужен ПЦР-тест не старше 72 часов: Албания, Босния и Герцеговина, Израиль, Сингапур и самопровозглашенная республика Косово.

30 июля стало известно, что Европа снова отказалась открывать границы для российских туристов — Россию не включили в перечень государств, с которыми будет восстановлено сообщение на фоне пандемии коронавируса. Как уточняется на сайте Совета Европы, основным критерием для попадания в список остается ситуация с количеством новых заражений коронавирусом — она должна быть на аналогичном уровне или лучше, чем в ЕС.