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Россия открыла границу с Абхазией

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Фото: Depositphotos

Россия открывает границу с Абхазией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

В распоряжении говорится, что с сегодняшнего дня, 1 августа, россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России сообщили, что ожидается, что границу России с Абхазией откроют во второй половине дня 1 августа. Тогда уточнялось, что изменения вступят в силу после публикации соответствующего распоряжения российского правительства.

Ожидается, что Абхазия будет принимать российских туристов только при наличии справки об отсутствии коронавируса, которая должна быть сделана не ранее чем за три дня до прибытия в страну. Документы будут спрашивать при заселении в отели, гостиницы, гостевые дома и прочие объекты размещения.

С 1 августа России возобновила международное авиасообщение. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). С 15 августа возобновляются полеты в Швейцарию.

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