Россия уточнила время открытия границы с Абхазией

Ожидается, что границу России с Абхазией откроют во второй половине дня 1 августа. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России, передает ТАСС.

Как напомнили в штабе, изменения вступят в силу после публикации соответствующего распоряжения российского правительства. Документ проходит процедуру оформления и будет опубликован во второй половине дня 1 августа, рассказали там.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что страна готова открыть границу с Россией, но конкретную дату называть пока рано. В России приняли решение об открытии государственной границы с Абхазией с 1 августа.

Также сообщалось, что Абхазия будет принимать российских туристов только при наличии справки об отсутствии коронавируса, которая должна быть сделана не ранее чем за три дня до прибытия в страну. Документы будут спрашивать при заселении в отели, гостиницы, гостевые дома и прочие объекты размещения.

С этого же дня Россия возобновляет международное авиасообщение. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться с учетом эпидемиологической обстановки.