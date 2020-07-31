В Абхазии назвали преждевременным заявление об открытии границы с Россией

Абхазия готова открыть границу с Россией, но конкретную дату называть пока рано. Об этом заявил президент республики Аслан Бжания, передает ТАСС.

Бжания подчеркнул, что Абхазия откроет границу с Россией в ближайшие дни. «Это произойдет буквально в течение нескольких минут после того, как такое решение будет принято совместно с российской стороной», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в России по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса приняли решение об открытии государственной границы с Абхазией с 1 августа.

С этого же дня Россия возобновляет международное авиасообщение. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться с учетом эпидемиологической обстановки.