Еще одна страна открыла границы для россиян

Абхазия открывает границы для россиян с 1 августа. Об этом в пятницу, 31 июля, передает РИА Новости.

Как отмечается, в России решение об открытии государственной границы с Абхазией приняли по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии, а также определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов», — отметили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что Абхазия будет принимать российских туристов только при наличии справки об отсутствии коронавируса, которая должна быть сделана не позднее, чем за три дня до прибытия в страну. Документы будут спрашивать при заселении в отели, гостиницы, гостевые дома и прочие объекты размещения.