Абхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте президента республики.

Ранее стало известно, что Абхазия будет принимать российских туристов только при наличии справки об отсутствии коронавируса. Она должна быть сделана не позднее, чем за три дня до прибытия в страну.

До этого также сообщалось, что Абхазия станет одной из первых стран, готовых принимать россиян во время пандемии коронавируса.

В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.