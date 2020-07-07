Предсказана дата наступления окончательной нехватки мест на курортах Кубани

Окончательная нехватка мест на курортах Краснодарского края ввиду высокого спроса на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер может наступить в конце июля. Примерные даты назвал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

По его словам, фактически у туристов для отдыха остается только два месяца — июль и август. «По нашим расчетам, при текущей динамике продаж туров свободные места на курортах Краснодарского края закончатся к 20-25 июля», — предсказывает эксперт.

Ромашкин заметил, что в сложившихся обстоятельствах путешественников смогут «подстраховать» курорты Абхазии — там планируется открыть сезон и начать прием туристов с 15 июля. «Спрос на отечественные курорты высок, а Абхазия позволит определенной аудитории туристов все-таки отдохнуть на море, даже если места в Адлере закончатся», — пояснил он, добавив, что также для туристов там будут доступны экскурсионные туры.

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Собеседник портала подчеркнул, что текущий сезон выдался «экстраординарным», в том числе из-за позднего старта.

22 июня сообщалось, что российские туристы массово забронировали поездки на курорты Кубани в конце июня 2020 года. Так, по информации экспертов, пиковый туристический день в Сочи пришелся на 22 июня. Доля пассажиров, забронировавших авиабилеты на эту дату, составила 12,7 процента от общего числа бронирований на июнь.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.

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